“Toma vergonha!”: Jojo Todynho e pai de MC Gui trocam xingamentos nas redes

Jojo Todynho não leva desaforo para casa mesmo! Na última quinta-feira (2/12), a funkeira e Rogério Alves, o pai de MC Gui (participante de A Fazenda 13) trocaram críticas e xingamentos pelas redes sociais após Jojo falar sobre a participação do funkeiro no programa e declarar torcida para Rico Melquiades.

Tudo começou quando Todynho declarou no Twitter que MC Gui deveria ter participado da edição dela do reality. “Rico tô pronta pra passar o chapéu pra você, Mc Disney tinha que estar na minha edição, junto com a cananina queria ver vocês os demais crescer pra cima de mim”, escreveu Jojo.

Logo depois, Rogério Alves reagiu à alfinetada compartilhando o tuíte de Jojo em seu Instagram e respondeu defendendo o filho. “Um pai e uma mãe defendem seu filho com unhas e dentes. Por favor, esquece meu filho da sua boca. Antes que eu me esqueça, vai tomar no seu c*”, retrucou.

E tréplica veio: depois do xingamento público, a funkeira respondeu detonando o empresário. “Rogério, vai [tomar no c*] você, meu filho. Seu filho é cancelado e vai ser eternamente cancelado. Eu acho que é você que gosta de tomar. Vai você”, iniciando uma série de vídeo nos stories. “Se você e sua esposa fossem realmente um bom pai e uma boa mãe, nunca permitiria o seu filho fazer o que ele fez”, acrescentou.

Jojo fez referência à polêmica em que MC Gui se envolveu em 2019, quando filmou e riu de uma criança em Orlando, nos Estados Unidos. “Ah, toma vergonha na cara, você tinha que ter vergonha! Vergonha! Botou o garoto no programa para se queimar mais, tentou limpar a imagem e não conseguiu. MC Disney, cancelado. Rogério, ó, beijo para você, desculpa, mas o seu filho não vai ganhar”, continuou. E o verbo não parou por ai. “Difícil aceitar que seu filho é cancelado, eu sei, como pai e como mãe, deve doer muito. Mas, olha, luz na sua caminhada, meu amigo. E se você está me mandando tomar, é porque você gosta. Tomar é bom, eu adoro”, completou.

A atual campeã de A Fazenda lembrou ainda de outra controvérsia, lembrando quando o cantor e o pai foram investigados por suspeita de golpes. “Sabe o que me deixa mais feliz? É que seu filho não vai ganhar nada. Porque seu filho é cancelado. Aceita! Ao invés de tacar ele num reality, bota seu filho num curso de caráter, porque isso ele não tem. Mas já dá para ver pelo biotipo do pai, pelo histórico. Desculpa, foi você que passou no Cidade alerta há algum tempo? Ah tá, desculpa. Já se vê como é que é”, apontou.

A funkeira ainda continuou. “Aceita, meu bem. Olha, um beijo para você, tá bom? Você não bota terror em ninguém, não, meu amor. Não bota não. O seu passado, se for puxar aí em São Paulo, é pesado, hein? Então, fica quietinho, porque está achando que as pessoas não sabem da tua vida, né? Rogerinho, ó [silêncio], cancelado. Ih, seu filho está mais cancelado que meu cartão de crédito. O único nome sujo que a minha família tem é no Serasa”, brincou Jojo.

A milionária seguiu a crítica sobre as atitudes de MC Gui e do pai subindo o tom. “Vou falar uma coisa para você, se ponha no seu lugar, rapaz. Se respeita antes de você querer vir me xingar, rapaz. O seu filho é safado! Porque se ele faz isso que ele fez com uma filha minha, aí ia ser outro negócio”, voltando a citar o caso da Disney. “Você tinha que ter vergonha, me respeita, vai tomar você”, publicou.

A apresentadora do Multishow ainda soltou “um desafio” ao empresário. “Você tinha que morar aqui no Rio de Janeiro porque se você morasse aqui, aí as coisas seriam diferentes. Eu queria ver você mandar na minha cara! Não manda por rede social, não. Faz o seguinte, sábado eu estou em São Paulo, me tromba lá, vem falar comigo pessoalmente, na minha cara, vem. Vamos ver se tu é brabo. Se respeita, p*rra, se manca! Se ponha no seu lugar, velho. Cancelado, família cancelada”, atacou.

Jojo ainda declarou que Gui não teria ido para o reality no ano passado porque sabia que ela estaria lá. “Não foi porque sabia que eu ia esta lá na edição, né? Sabe o que é? Um c*zão igual você. Você e seu filho são dois c*zões, p*rra. Ridículo, vem falar na minha cara, vem! Tu é brabo? Vem falar na minha cara, manda aqui na minha cara para você ver como meu segurança vai te deixar bonito na foto. Vem, pô! É muito fácil mandar mulher, manda homem para ver se não toma um murrão dentro da cara. Babaquinha, canceladinho. ‘Ai que tadinho’. É canceladinho igual ao filho, que triste. Eu sou insuportável mesmo, é isso aí! Dorme com esse barulho. Eu não vou mudar”, finalizou.

Rogério voltou a se pronunciar no Instagram e seguiu defendendo o filho. “Vou falar uma coisa para você, por esse cara aqui, eu vou brigar até o fim, certo? Até o último do meu suspiro, porque eu sou pai”, falou. O empresário sugeriu ainda que Jojo teria se envolvido na polêmica da Disney. “Doeu em mim e dói até hoje, desde o dia que você fez e falou lá no início do acontecimento”, declarou.

Ele falou ainda que não tem medo de encontrar a funkeira pessoalmente e voltou a repetir o xingamento. “Vou falar uma coisa para você: não tenho medo de você, desse segurança, de quem for. Rio de Janeiro, São Paulo, onde for. Mandei tomar no c*? Mando de novo! Vai você, teu segurança, quem quiser. Mas por ele, aqui briga até o fim. É meu filho, meu coração’, encerrou. Em seguida, Rogério gravou stories dançando Que tiro foi esse?, hit de Jojo Todynho.

Fonte: Correio Braziliense