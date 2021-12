TÍTULOS DEFINITIVOS: Gladson entregou 121 títulos e anunciou mais mil para ano que vem

-------- Continua depois da Publicidade--------

A solenidade para entrega dos títulos aconteceu na escola Berta Vieira, bairro São Francisco, na tarde desta terça-feira, 21.

Além do governador Gladson Cameli estava também o Diretor do iteracre, a deputada Federal Vanda Milani, o deputado estadual José Bestene entre outros convidados, e principalmente os moradores beneficiados.

Após a entrega simbólica de três títulos, Gladson chamou a atenção de sua equipe, inclusive do deputado José Bestene, para que este direcione verba para agilizar a entrega de mais títulos no próximo ano.

O Deputado José Bestene, por sua vez, anunciou uma emenda em torno de R$ 200 mil para a entrega de mais títulos em vários outros bairros.

”Quero entregar, no ano que vem, pelo menos, mais mil títulos” disse Gladson, que continuou dizendo, “nós temos que levar cidadania para as pessoas e dar o título da terra que é um direito que elas têm. E aquilo que o Estado puder fazer, nós vamos fazer. Não somente colocar o Estado mais próximo das pessoas, mas ir resolvendo esses gargalos que já eram pra estar todos resolvidos” concluiu.

Um dos bairros que deve ser contemplado em 2022 é o Montanhês

Segundo o governador Cameli, o maior diferencial da entrega de títulos da sugestão é que as pessoas não vão ter que gastar com documentação no cartório coisa que custava entre 4 e 6 mil reais, as pessoas já vão receber a sua documentação devidamente registrada nos cartórios.