TIROS NA BARRIGA: Mulher assassinada junto com o marido estava grávida

A mulher era companheira de Railson Menezes Milhomem, 31, que também foi assassinado a tiros no apartamento.

O duplo homicídio aconteceu na noite da última segunda-feira (27) em uma vila de apartamentos na Rua Clara Nunes, bairro Aponiã, em Porto Velho (RO).

As investigações da polícia seguem de forma intensa com o objetivo de esclarecer o crime. De acordo com informações de familiares, Gabriela de Souza Alves, 28, estaria grávida de um mês. Ela foi morta com tiros na cabeça e também na barriga, inclusive com disparos à queima-roupa.

Os policiais civis não descartam nenhuma linha de investigação. O que se sabe até agora é que Railson era ex-presidiário e também vinha sendo ameaçado de morte por uma ex-mulher.

O resultado do exame tanatoscópico que irá confirmar a gravidez ou não da mulher deve sair nos próximos dias.

O casal foi assassinado por uma dupla criminosa que chegou ao local em uma motocicleta Honda Bros de cor escura.