The Voice: Acreano segue na competição após interpretar Queen e ser escolhido por Teló e Claudia Leitte

O único representante do Acre nesta temporada do The Voice Brasil, da Rede Globo, Gustavo Matias conseguiu o passaporte para continuar no programa após os técnicos escolherem a sua voz na noite de batalha entre as equipes. Ele recebeu dois votos favoráveis contra um, na edição exibida hoje (07).

O concorrente de Gustavo, Eduardo Vital, que é de São Paulo, do time de Iza, optou por interpretar o sucesso de James Brown, I Feel Good. Ele recebeu apenas um voto de Lulu Santos.



“Eu vim do meu estado para mostrar que lá existem bons cantores, cantores incríveis”

Chamado para o palco, Matias recebeu um elogio do seu técnico, Carlinhos Brown. “O Gustavo é um cantor nato. Ele tem 22 anos e já tem uma preparação técnica que é invejável. Nós estamos diante de um grande artista e por que não dizer uma esperança de manter a música brasileira com essa voz (…) Você me surpreendeu de como se apresentou ao lado de um gigante. Você apenas cantou e cantou muito!”, disse Brown.

Gustavo, de 22 anos, que nasceu em Cruzeiro do Sul deixou um pouco de lado os cantores líricos e interpretou um clássico de Freddie Mercury do Queen, Bohemian Rhapsody. O canto do acreano trouxe emoção aos técnicos escolhidos para a votação (Lulu, Claudia Leitte e Michel Teló). No final, a cantora de axé e o sertanejo escolheram o acreano.



“Gustavo, você é incrível. Você não tem consciência disto! Você vai fluindo e nunca se perca disso na vida. Você é muito técnico, mais tem algo em você que combina com essa coisa despretensiosa e que transforma você em algo poderoso, que transporta a gente para um lugar mais lindo, mais alegre, mais leve!”, declarou Cláudia Leitte antes de revelar o voto.

Michel Teló justificou ao escolher o cruzeirense: “O meu voto vai para um histórico de um cara que eu me apaixonei pelo cantado, de um cara que arrebentou e vem crescendo (…) Eu tô com as duas cartas nas mãos e não sei o que fazer! (…) Eu preciso ver esse cara cantar mais, eu gosto muito dele, e queria muito essa voz desde a primeira temporada de um cara que cantasse lírico. Meu voto é para o Gustavo!”.

Em seguida, Claudia Leitte deu o voto de minerva da noite. “Eu já coloquei a minha carta na mesa. O nível disso aqui é muito alto e a gente passa em alta, em horário nobre. Vocês foram agraciados com o talento de vocês. A minha escolha é dura. A minha escolha é do time Brown”, escolheu.

Após a aclamação da vitória da batalha, Gustavo agradeceu os votos e disse: “Eu vim do meu estado para mostrar que lá existem bons cantores, cantores incríveis. Eu agradeço muito!”.

Finalizando a aparição do cantor acreano, o apresentador André Marques enfatizou: “O Acre está muito orgulhoso de você, meu garoto!”.