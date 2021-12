Teste rápido para saber como está a saúde do seu cabelo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Tudo bom, pessoal? Na coluna de hoje, trago a sugestão de um teste de porosidade super rápido e prático, que vai te ajudar a descobrir se seu cabelo está necessitando de hidratação, nutrição ou reconstrução.

Para começar, pegue um copo com água filtrada. Na sequência, coloque um ou mais fios de cabelo e observe:

Se o seu cabelo BOIAR COMPLETAMENTE, ele está com baixa porosidade e estará precisando de hidratação, cuja principal função desse tipo de tratamento é fazer a reposição hídrica, com o intuito de repora água do seu cabelo.

Já se os fios ficarem NO MEIO DO COPO, eles estão com média porosidade. Isso significa que está precisando de nutrição, ou seja, de tratamentos a base lipídeos, cuja principal função é repor o óleo aos fios.

E no caso do fio FICAR NO FUNDO DO COPO, isso significa que ele está com uma alta porosidade, necessitando de reconstrução, ou seja, tratamentos a base de queratina e aminoácidos em sua grande maioria, que vão reconstruir a fibra capilar e trazer mais força e vivacidade.

Agora, quero que vocês façam o teste e voltem aqui para nos contar como anda a sua saúde capilar.

Vale sempre lembrar que o ideal é manter o seu cronograma capilar sempre em dia, para que seu cabelo esteja sempre lindo e saudável.

BRUNA NUNES é hairstylist e apaixonada por moda. Recebe suas clientes no Jacques Janine (Unidade Jardins, em São Paulo (SP). Aqui na AnaMaria vai dar dicas de cuidados, cor, corte e penteados. Instagram: @brunanunesoficial