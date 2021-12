“Tem macho aqui?”, teria perguntado rapaz de 28 anos antes de ser morto a tiros em propriedade rural de Cerejeiras

-------- Continua depois da Publicidade--------

Autor dos disparos fatais fugiu do local em uma caminhonete Toyota Hilux.

Um rapaz de 28 anos, identificado como João Pedro Amorim, foi morto a tiros na noite de ontem, após discutir em uma propriedade rural próxima à área urbana de Cerejeiras, na saída daquela cidade para Colorado do Oeste.

De acordo com testemunhas ouvidas pela polícia, “João do Ouro”, como era conhecido, teria chegado embriagado ao local onde havia várias pessoas carneando uma vaca, assando churrasco e consumindo bebidas.

As mesmas testemunhas disseram que Amorim deu um tiro para cima e perguntou: “tem macho aqui?”. Em seguida, ele disse que iria em seu carro pegar outra arma para dar mais tiros.

Uma das donas da casa onde acontecia o evento pediu para que João parasse com as provocações, mas ele não deu ouvidos e, após desferir um tapa no boné de um neto da mulher, disparou: “você não é homem”.

João teria tentado sacar novamente sua arma, e neste momento, o rapaz identificado como “Marcos” puxou uma pistola e fez vários disparos contra a vítima, que morreu no local.

Como a propriedade tem sistema de monitoramentos por câmeras, vídeos mostrando o momento dos disparos foram recolhidos. Um agente da Politec, de Vilhena, também esteve na cena do crime e recolheu 19 estojos de pistola .380 e 04 projetis aparentemente do mesmo calibre.

O autor dos disparos fatais fugiu em uma caminhonete Toyota Hilux após matar a vítima.