Taxista é assassinado por adolescentes e corpo é jogado em matagal

Policiais civis do Estado de Goiás (PCGO) encontraram o corpo de Valdineri Ribeiro, taxista que estava desaparecido desde a tarde desta quarta-feira (8/12). A vítima foi assassinada a facadas por dois adolescentes e jogada em uma área de mata, na zona rural de Alexânia (GO). O caso é tratado como latrocínio (roubo seguido de morte).

Valdineri prestava serviço a uma empresa de táxi de Alexânia e, por volta das 13h de quarta-feira, dois adolescentes e uma mulher chegaram ao ponto solicitando um táxi. Imagens do circuito interno de segurança registraram o trio passando em frente a uma lanchonete (veja o vídeo abaixo). Segundo amigos da vítima, Valdineri atendeu os clientes e seguiu viagem.

O Correio apurou que o carro do taxista, um Siena preto, foi localizado na QR 327 de Samambaia Sul, próximo ao Quadradão, com manchas de sangue. Policiais militares levaram o veículo até o pátio da 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul).

Durante a tarde, policiais civis do Estado de Goiás localizaram o corpo de Valdineri. Ao Correio, o delegado à frente do caso, Sérgio Henrique, informou que os autores do crime, dois adolescentes, foram identificados. As investigações seguem para localizar os autores.

Fonte: Correio Braziliense