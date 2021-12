Tapa, mata-leão e beijo: festa da PF termina em briga no DF

-------- Continua depois da Publicidade--------

Confusão começou após um agente ser chamado de “baixinho”. Até as estagiárias da corporação trocaram golpes.

A “confra da firma” da Polícia Federal terminou em confusão no DF. O momento que deveria ser de socialização e entrosamento entre colegas de trabalho, terminou em socos, tapas e, depois de toda a briga, beijos. A confraternização aconteceu em 3 de dezembro, no Sindicato dos Policiais Federais (Sindipol), no Setor de Clubes Sul.

Imagens gravadas por um celular, as quais o Metrópoles teve acesso, mostra a troca de socos. No momento da confusão, um homem leva um mata-leão, enquanto há agressões de outros ao redor. Pelo menos 15 pessoas estavam presentes.

O confronto começou após um dos envolvidos ter sido chamado de “baixinho”. No momento em que as imagens começam a ser gravadas, um perito da PF é golpeado e cai no chão. Ele, em seguida, sofre um mata-leão. É nesse momento que uma estagiária tenta interferir, mas outras mulheres, também estagiárias, começam a agredi-la e a primeira desfere novos golpes.

Por fim, depois de terminada toda a briga, a estagiária brigona sai aos beijos com um agente de polícia da corporação.

Veja as imagens da confusão: