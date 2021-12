Suspeito de matar mãe e filha em Guanambi é preso; ele já havia sido detido por crimes sexuais

-------- Continua depois da Publicidade--------

O homem identificado como Marco Aurélio da Silva foi preso na última segunda-feira (13), suspeito de ter matado mãe e filha em Guanambi. As mulheres foram encontradas mortas no domingo (12), na área de um riacho, perto de uma ponte na BR-030. O suspeito já havia sido preso anteriormente, em 2018, após se masturbar perto de um imóvel. Mas, segundo a Polícia Civil, ele foi solto em seguida.

O suspeito foi preso após ser identificado como proprietário de uma motocicleta que estava abandonada na rodovia. Segundo informações do portal G1, ele estava em um imóvel em construção, acompanhado do filho, de 16 anos.

De acordo com a Polícia Civil, Marco Aurélio tentou negar ser dono do veículo, porém depois voltou atrás. Disse que a moto teria sido roubada no sábado, um dia antes do crime. Devido as inconsistências em seu depoimento, ele foi conduzido à delegacia, onde acabou confessando o crime.

Segundo testemunhas, Alcione Malheiros Teixeira Ribeiro, 42 anos, e a filha, Ana Júlia Teixeira Fernandes, de 16, tinham saído para caminhar quando foram atacadas. O delegado Rhudson Barcelos, que investiga o caso, afirmou que as vítimas foram executadas com um tijolo, que Marco Aurélio teria achado dentro da mata.

O delegado disse ainda que as roupas das mulheres haviam sido violadas, mas elas não foram estupradas. Segundo ele, o suspeito estaria sob efeito de drogas.