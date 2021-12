Suspeito de matar aprendiz indígena em assalto é preso no Tarumã

-------- Continua depois da Publicidade--------

Manaus (AM) – Um dos suspeitos de participar do assalto ao ônibus da linha 444 que resultou na morte do jovem aprendiz indígena Melquisedeque Santos do Vale, de 20 anos, foi preso após operação determinada pelo Governo do Amazonas. A operação foi deflagrada no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.

De acordo com o tenente-coronel Eddie César, o suspeito estava escondido na própria casa e confessou a participação no crime. O adolescente foi morto com um tiro na cabeça.

“So tenho a agradecer a todos os policiais empenhados na ação. Levantamos as informações necessárias e conseguimos localizar e prender um dos três suspeitos. Faltam mais dois e em breve teremos novidades. Esse suspeito ainda delatou os nomes dos demais envolvidos no crime”, explicou o tenente-coronel.

O homem foi apresentado no 19° Distrito Integrado de Polícia, onde foram adotados os procedimentos cabíveis. As investigações seguem em andamento para elucidar o caso e prender os demais suspeitos do fato.

O caso

Melquisedeque era jovem aprendiz e estava retornando para casa após um dia de trabalho, quando foi vítima de três criminosos que anunciaram o assalto no coletivo, na avenida Torquato Tapajós, no momento em que o veículo seguia para o Centro da cidade.

Os suspeitos ordenaram que o motorista desviasse o ônibus para a avenida Santos Dumont, no bairro Tarumã, na Zona Oeste.

Testemunhas informaram que o jovem não teria reagido ao assalto, mesmo assim acabou sendo baleado na cabeça durante a fuga dos bandidos. O aparelho celular da vítima não foi levado pelos bandidos.

O motorista dirigiu o ônibus até a porta do Aeroporto Internacional de Manaus, onde acionou as autoridades policiais. A vítima portava o crachá da loja de departamentos Bemol.