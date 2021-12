Suspeito de jogar namorada de carro em movimento é preso e presta 3 horas de depoimento em delegacia no AC

Emely Juliana, de 22 anos, namorada de Lucas recebeu atendimento médico devido aos vários ferimentos pelo corpo. A vítima também registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), que concedeu uma medida protetiva ainda na segunda (27).

E foi justamente a delegada Carla Fabíola, da Deam, que representou pela prisão preventiva do suspeito. Ainda na quinta, ele foi levado para a Delegacia de Flagrantes, onde foi ouvido por três horas.

“Ainda estou analisando os autos e, depois disso, vamos entrar com as medidas cabíveis. As imagens que nós temos e que comprovam a versão dele, de que ela se jogou, também foram entregues à polícia”, disse.