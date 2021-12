Suspeito de estuprar neta, de 12 anos, e menina, de 10, é preso em Minas

-------- Continua depois da Publicidade--------

Crimes aconteceram na zona rural de Centralina, no Triângulo Mineiro; homem investigado tem 52 anos.

Um homem, de 52 anos, foi preso nesta quinta-feira (30) suspeito de abusar sexualmente de duas meninas, de 10 e 12 anos, na zona rural de Centralina, no Triângulo Mineiro.

De acordo com informações da Polícia Civil, uma denúncia contra o homem foi apresentada pelo Conselho Tutelar na última terça-feira (28). Conforme relato dos familiares, as vítimas seriam a neta do suspeito, de 12 anos, e a neta da esposa dele, a menina de 10.

Durante as investigações, foram ouvidas a avó paterna da vítima mais velha e a mãe de uma delas. A Polícia Civil apurou que os abusos contra a neta do suspeito ocorriam com frequência, quando o homem ficava sozinho com ela na propriedade rural onde vivem. O irmão dela, de 9 anos, também é testemunha dos crimes. A outra vítima, de 10 anos, vive no estado de Goiás e sofreu abusos durante a estadia na residência.

A equipe policial em Canápolis, responsável pelas investigações, representou pelo mandado de prisão preventiva do investigado. O homem foi encaminhado ao sistema prisional.