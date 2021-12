Surto de gripe é confirmado em Rondônia; já são 485 casos só em dezembro

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Governo de Rondônia confirmou que o vírus influenza A H3N2, está circulando no estado e já provoca um surto de gripe. Até o dia 15 deste mês, 485 casos da doença foram registrados. O número de pacientes infectados já provoca aumento de atendimentos nos prontos-socorros e internações.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), o surto da síndrome gripal atinge tanto crianças quanto a população adulta em Rondônia. Três pacientes internados estão em estado grave. Entre eles, um idoso de 75 anos, um homem de 37 anos e o terceiro, uma criança de apenas 2 anos de idade.

A gerente técnica de Epidemiologia da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Maria Arlete Baldez, explica que as medidas de prevenção e controle para Influenza são as mesmas adotadas para o coronavírus, orientadas pelo Ministério da Saúde (MS).

Entre as medidas indicadas estão: distanciamento social, etiqueta respiratória e de higienização das mãos, uso de máscaras, limpeza e desinfeção de ambientes e isolamento de casos suspeitos e confirmados conforme orientações médicas.

SINTOMAS

Síndrome gripal: indivíduo que apresente febre de início súbito, acompanhada de tosse, dor de cabeça, dor de garganta ou coriza ou congestão nasal, dores musculares ou articulares, que se resolvem entre três e cinco dias (embora a tosse e fadiga possam persistir por mais tempo).

Crianças com síndrome gripal podem apresentar, ainda, diarreia e dor abdominal, somados aos sintomas respiratórios. Observa-se ainda nas crianças: obstrução nasal e em recém-nascidos (até 28 dias) pode não ocorrer febre.

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): indivíduo que apresente Síndrome Gripal, conforme definição acima, que apresente febre maior que 38°C, acompanhada de tosse ou dispneia/desconforto respiratório ou pressão persistente no tórax. Acompanhada ou não de dor de garganta e sintomas gastrointestinais.

INFLUENZA

A Influenza é uma infecção viral aguda do sistema respiratório, em que o agente etiológico é o vírus Influenza. Esta infecção é mais comumente observada nos períodos de temperaturas mais baixas e com alta capacidade de transmissão e distribuição.

A transmissão do vírus ocorre por via respiratória, por meio de secreções como aerossóis, gotículas ou por contato direto da mucosa. A comunicação de risco ressalta que o Influenza também possui características zoonóticas, afetando espécies de aves e mamíferos, podendo ultrapassar as barreiras entre as diferentes espécies, podendo criar um cenário para geração de cepas com potencial pandêmico.

O período de incubação da doença é de um a quatro dias, podendo ocorrer juntamente com infecção por covid-19.

Fonte: Portal da Cidade Porto Velho