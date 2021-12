-------- Continua depois da Publicidade--------

Surto de coceira: médicos explicam o que fazer para não ter problemas após contato com mariposas

Lesões em face interna dos antebraços decorrentes da dermatite.

Membros da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) descobriram que fragmentos da área abdominal de um tipo de mariposa é a causa das lesões de pele que tem provocado surto de coceira em Pernambuco. O inseto libera cerdas corporais minúsculas enquanto vooam em torno de focos de luz. Essas pequenas partes penetram profundamente na pele humana e causam uma intensa dermatite.

— A pessoa pode permanecer com coceira por até 14 dias. Observamos que essas lesões não são contagiosas e ocorrem em áreas do corpo normalmente mais expostas ou em regiões com dobras, que podem acumular cerdas — explicou ao G1 a dermatologista Cláudia Ferraz, que descobriu a causa do surto.

Como as mariposas sao atraídas pela luz, a médica recomenda que as pessoas fechem as janelas no periodo noturno, apaguem as luzes das áreas externas da casa, evitem deixar roupas estendidas à noite em locais iluminados. Além disso, ela orienta que superfícies e o chão sejam limpos com um pano úmido para evitar o contato das cerdas com a pele. Caso uma pessoa encontre uma mariposa dentro de casa, deve apagar a luz e esperar o inseto sair da residência.

— Ao entrar em contato com a cerda da mariposa, o paciente pode tomar um banho ou fazer compressas de água gelada. Em caso de coceira intensa, ele deve procurar atendimento médico.

Os casos da lesão corporal, até então misteriosa, começaram em Recife. Segundo a Secretária Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), 485 casos foram notificados desde novembro em 17 cidades.