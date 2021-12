Sucuri-verde é flagrada devorando gato no meio da rua: Veja o vídeo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma sucuri-verde foi filmada devorando um gato no meio da rua Frederico de Freitas, na noite de quarta-feira (29), no bairro Flodoaldo Pontes Pinto, em Porto Velho.

Nathalia Monteiro, moradora do bairro, contou que estava em casa e ao ir deixar um amigo no portão foi surpreendida com a cena da cobra devorando o gato.

“Quando chegamos na frente de casa já havia algumas pessoas filmando a cobra. Nessa hora o gatinho já estava morto. Logo depois a gente entrou em contato com o pessoal do Ibama”, conta.

Uma outra moradora contou que o gato atacado pela cobra vivia pelo bairro e não tinha dono, mas sempre era alimentado com ração pelos vizinhos.

Segundo o biólogo Adriano Martins, especialista em herpetologia, a cobra filmada devorando o gato é da espécie Eunectes murinus, também chamada de sucuri-verde.

Pesada e longa, a sucuri-verde é também a maior espécie de sucuris que existe. Os machos podem alcançar uma média de 3,5m de comprimento, já as fêmeas adultas podem chegar a 5 metros. Em casos mais raros, podem atingir tamanhos maiores, de até 6m.

Por conta do número de pessoas que estavam ao redor, a sucuri (que ainda é um filhote) desistiu de engolir o gato, em Porto Velho.

Logo depois, uma equipe do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama) chegou na rua e resgatou a sucuri para soltar na natureza.

fonte: G1RO