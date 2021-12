SP: Jogador de futebol é achado morto em praia

-------- Continua depois da Publicidade--------

O jogador de futebol Anderson Lourenço, de 23 anos, foi encontrado morto no mar de Praia Grande, no litoral de São Paulo. O jovem viajava com a família, em Mongaguá, quando desapareceu na madrugada de sexta-feira (24). As informações são do G1.

De acordo com a família, a suspeita é que ele tenha caminhado por cerca de 10 km até entrar no mar e se afogar.

“Por volta das 2h da manhã, ele deixou as roupas dele, chave, documento, e falou para o meu cunhado que iria dar uma volta. Depois de uns cinco minutos, meu cunhado sentiu falta dele, porque ele não é de sumir assim”, contou ao G1 a esposa do jogador, Larissa Oliveira, de 22 anos.

Preocupados, os parentes acionaram o Corpo de Bombeiros e iniciaram as buscas. O corpo de Anderson foi encontrado boiando no mar por um pescador. O Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar) encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade. Além da esposa, Anderson deixa uma filha de 11 meses.