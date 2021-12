SP: Frequentadores de baile funk agridem policiais militares na zona norte.

-------- Continua depois da Publicidade--------

Frequentadores de um baile funk do Jardim Paulistano, região da Brasilândia, zona norte de São Paulo, agrediram a socos uma dupla de policiais militares que fazia patrulhamento preventivo com motocicleta no bairro, na manhã desde domingo (05).

As agressões aos PMs foram filmadas e os vídeos circulam pelas redes sociais. As imagens mostram vários homens dando socos, chutes e jogando garrafas em um dos policiais militares. O colega de farda do policial espancado consegue correr. Ele saca a arma e dispara um tiro.

Segundo informações preliminares de policiais militares, uma pessoa foi baleada e socorrida em um hospital da região. Não foi confirmado se a pessoa ferida a tiro era ou não um dos agressores dos PMs. O estado de saúde dela também não foi informado.

Um relatório feito por policiais militares ao qual a coluna teve acesso diz que os agressores tentaram roubar a arma do PM agredido e ainda levaram um rádio de comunicação usado por ele. O documento diz que o policial espancado sofreu ferimentos na face.

Nas imagens é possível ver um homem forte, de cabelos raspados, trajando bermuda cinza e camiseta branca. Ele é uma das pessoas que mais participou das agressões ao policial militar.

O vídeo mostra ainda outro policial militar sacando a arma e efetuando o disparo. Nesse momento, um homem usando uma camiseta da seleção brasileira de futebol tenta conter o PM atirador.