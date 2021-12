Sonho do Corinthians, Cavani está no radar do Sevilla, diz jornal espanhol

-------- Continua depois da Publicidade--------

O atacante Edinson Cavani está no radar do Sevilla. Pelo menos é o que garante o jornal espanhol “Mundo Deportivo”. Ele tem contrato com o Manchester United até a metade do ano que vem. Assim, a partir de janeiro já poderá assinar pré-contrato com outro time. Aqui no Brasil, ele é sonho de consumo do Corinthians.

Cavani fará 35 anos em fevereiro de 2022 e está sem espaço no clube inglês. Na temporada 2021/2022, fez apenas oito jogos, somente dois como titular. E tem só um gol. Em geral, tem atuado como reserva de Cristiano Ronaldo.

Nesta temporada, o Manchester United está em sexto no Campeonato Inglês, com 27 pontos em 16 jogos. O rival Manchester City é quem lidera, com 44 em 18 partidas. Os Red Devils ainda estão vivos na Copa da Inglaterra e na Champions, mas já caíram na Copa da Liga Inglesa.

O uruguaio é figurinha carimbada nas convocações de sua seleção e começou a carreira no Danubio. Depois, jogou no Palermo, Napoli e PSG. Ao todo, são mais de 350 gols na carreira.