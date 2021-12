SOLIDARIEDADE: conexão do bem busca parceiros para realizar natal de famílias carentes

-------- Continua depois da Publicidade--------

Natal chegando e muita gente não tem perspectiva de festas natalinas. Na realidade, centenas de famílias sequer tem o alimento básico em sua mesa.

É nessa época que muita gente de bem se une para ajudar. Michele Oliveira, que já realiza um trabalho social há muito tempo, diz que essa é um das épocas mais difíceis, pois o contraste dos grandes banquetes natalinos com mesas vazias de muitas famílias, é uma mazela que entristece. Mas, no mesmo tempo essa situação dá força para os grupos que, sem pedir nada em troca, ajudam pessoas.



Com um trabalho social chamado Conexão do bem, Michele espera ajudar muitas famílias e , claro, conta com a sua solidariedade amigos leitor.

” Estamos aceitando doações de sacolões, brinquedos, frango, refrigerantes, roupas, ou mesmo dinheiro, se a pessoa preferir. O que importa é ajudar. O pouco para alguns é muito para outros”, diz Michele.



As doações podem ser feitas até dia 23 de dezembro através do endereço Rua Bartolomeu Buenos, 268, Bosque ou pelo celular 68 99984-6280 falar com Michelle Oliveira ou via pix 68 99984-6280