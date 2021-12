“Sobreviveu por milagre”, diz médico que atendeu secretário de Saúde de Vilhena com principal veia do coração 99% entupida

-------- Continua depois da Publicidade--------

Wagner Borges passou mal em casa e exames mostraram a gravidade da situação

“Ele sobreviveu por milagre”. Essa foi a avaliação feita pelo médico que atendeu o secretário de Saúde de Vilhena, Wagner Borges, no Hospital de Base, em Porto Velho, na manhã deste sábado, 25.

Após passar mal em casa e constatar a obstrução em uma das veias do coração, Borges foi orientado a se submeter um cateterismo. O que nem ele mesmo imaginava era o tamanho do problema de saúde que tinha.

Exames por imagens feitos antes do procedimento e aos quais o FOLHA DO SUL ON LINE teve acesso (VEJA NAS IMAGENS SECUNDÁRIAS), mostram que a principal veia que irriga o coração estava 99% “entupida”.

Além do cateterismo, Wagner precisou implantar um “stent”, espécie de malha metálica que mantem a veia desobstruída (ENTENDA AQUI). Aliás, outras duas coronárias terão que se desimpedidas em novas intervenções, pois também estão dificultando a passagem do sangue.

Wagner, que tem 40 anos, foi mandado para a UTI do Hospital de Base, mas seu estado não é mais tão grave e ele deve retornar a Vilhena nos próximos dias.