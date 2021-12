“Sobre”: Israel & Rodolffo lançam clipe ao vivo em parceria com Juliette

-------- Continua depois da Publicidade--------

Chegou o feat que povo pediu! Depois de muita especulação, a parceria entre Juliette e a dupla Israel & Rodolffo está entre nós. A faixa “Sobre” foi lançada nesta quinta-feira (16), com uma mistura de sertanejo e forró que promete embalar os corações apaixonados. Já o clipe, lançado na noite desta sexta (18), traz os cantores no palco durante um show que culminou no DVD da dupla.

O novo single faz parte do álbum “Ao Vivo em Brasília” e está disponível nas principais plataformas digitais. A cenografia do palco traz um clima regional, casando perfeitamente com a faixa cheia de balanço, que dá até vontade de dançar coladinho. Eita, Bastião!

“A canção é um baião, ritmo popular no nordeste do Brasil, e era perfeita para essa união entre Israel & Rodolffo e Juliette. Quando ouvimos ela cantando pela primeira vez, era tudo o que imaginávamos para a parceria. Ela canta super bonito, o vídeo ficou lindo de ver e estamos superfelizes. Se Deus quiser, Sobre vai ter uma repercussão a altura do que ela merece”, diz Rodolfoo.

A amizade entre Juliette e Rodolffo, da dupla com Israel, aconteceu durante o confinamento dos dois no “Big Brother Brasil 21”, da Globo, e, desde então, uma possível parceria entre eles já era especulado pelos fãs dos cantores. A faixa faz parte do novo DVD da dupla sertaneja, “Israel e Rodolffo Ao Vivo em Brasília”.

“Recebemos essa música quando estávamos selecionando o repertório desse DVD e confesso que a ‘Sobre’ nos chamou muita atenção, ao mesmo tempo que saía fora dos padrões das músicas que tem feito sucesso atualmente. Mas, como sempre gostamos de ‘sair dos padrões’, fizemos a guia e um pré-arranjo dela. Quando ouvimos novamente, pensamos na possibilidade de trazer uma participação especial pra essa música e foi então que surgiu o nome da Juliette”, conta Israel.

O carinho mútuo entre os ex-BBBs fez com que Juliette aceitasse de prontidão o convite para participar de um DVD de Israel e Rodolffo. Quanto a essa novidade e parceria, Juliette diz: “É uma canção linda que fala de perdão, amor e muitas possibilidades. Eu achei a coisa mais linda e tenho certeza de que vocês também vão gostar. Então, escutem muito!“, declara a cantora.