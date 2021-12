Sobe para 6 o número de pacientes internados no Hospital de Campanha do Juruá

-------- Continua depois da Publicidade--------

De acordo com o Boletim Informativo do Hospital de Campanha nesta terça-feira, 28, há cinco pacientes na clínica Covid, desses, dois são de Cruzeiro do Sul. Na UTI Covid há uma pessoa de Cruzeiro do Sul, em ar ambiente com suporte de oxigênio por MNR. No total, há seis pacientes internados.

Ocorreram nas últimas 24 horas, uma alta hospitalar e três entradas na clínica Covid. Nenhuma notificação de óbito foi registrada nesta terça.

Pacientes com sintomas gripais são atendidos no Pronto-Socorro do Hospital do Juruá, como acontecia no início do surto de Covid e antes da inauguração do Hospital de Campanha, em junho de 2020.

Para os casos de necessidade de internação, ficarão funcionando 10 leitos clínicos e 10 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).