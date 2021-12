Sobe para 14 o número de vítimas da chuva na Bahia

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) confirmou, neste domingo (19), mais duas mortes em decorrência das fortes chuvas que atingem o sul do estado desde o início de novembro.

De acordo com os dados coletados pelo órgão do estado, ao menos 14 pessoas morreram e 276 ficaram feridas em dos temporais que causaram enxurradas, alagamentos, inundações e deslizamentos e afetaram ao menos 299.360 pessoas. Até o último sábado (18), 63 cidades baianas já tinham decretado situação de emergência.

Com base em informações fornecidas por prefeituras baianas, a Sudec calcula que, 15.483 pessoas tenham sido desalojadas e 4.453 desabrigadas, tendo que ser acolhidas em abrigos públicos ou locais improvisados.

Entre as cidades mais afetadas estão Itamaraju e Jucuruçu, no extremo sul do estado. Distantes cerca de 100 quilômetros um do outro, os dois municípios ainda contabilizam os danos provocados pelas águas. Só em Jucuruçu, mais de 500 famílias foram desabrigadas. Casas e pontes foram arrastadas e as equipes de saúde tiveram que transferir o atendimento à população para um local provisório depois que o prédio da Secretaria Municipal de Saúde foi totalmente danificado.