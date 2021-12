Sites do Ministério da Saúde e Conect SUS saem do ar após ataque de hackers

-------- Continua depois da Publicidade--------

O site do Ministério da Saúde sofreu um ataque de hackers na noite desta quinta-feira (9) e ficou fora do ar. Quando os usuários tentavam acessar o endereço www.saude.gov.br aparecia uma mensagem deixada pelos invasores informando que o site havia sofrido um “ransomware” e que “50 TB de dados foram copiados e excluídos”. As informações são do g1.

Esse tipo de ataque consiste em sequestrar o conteúdo do computador da vítima e cobrar um valor em dinheiro (ou criptomoeda, como o bitcoin) pelo resgate dos dados sequestrados.

O portal Conect SUS, que é responsável pela emissão do Certificado Nacional de Vacinação Covid-19, também foi afetado e exibe e mesma mensagem do site do ministério.

Fonte: Isto É