Silas Malafaia opina sobre sobrinho Drag Queen que posta nudes na web

-------- Continua depois da Publicidade--------

Pastor Silas Malafaia sinaliza que já expôs críticas sobre perfil do sobrinho: “Os pais concordam com minha visão”.

Lucas Santos é influencer, filho da cantora gospel Eyshila e sobrinho do pastor Silas Malafaia. Em suas redes sociais, o rapaz costuma postar fotos e vídeos como Drag Queen e, recentemente, publicou uma foto em que aparece nu. Também indicou que está ingressando na plataforma Only Fans, conhecida por reunir conteúdo erótico, entre outros temas.

O tio Silas Malafaia diz que já expôs suas críticas ao estilo apresentado pelo sobrinho nas redes sociais.

“Eyshila é casada com o irmão da minha esposa, Odilon, que é pastor da minha igreja. O filho dela (Lucas) mora na América. Eu não sou responsável pela atitude dos meus filhos, quanto mais pelos filhos dos outros. Mas ele (Lucas) conhece muito bem as minhas posições. O pai e a mãe dele me respeitam e concordam com minha visão sobre o assunto”, disse Malafaia em entrevista

Em publicação numa rede social, Eyshila se manifestou sobre a exposição do filho nas redes sociais.

“Que o Senhor te guarde! Que Deus mantenha as suas integridades física e mental para viver o propósito que Ele tem para a sua vida. O mundo cansa, o pecado desgasta e às vezes até deixa sequelas. Mas eu oro para que Deus te guarde e te mantenha em um lugar seguro até que seus olhos se abram e você enxergue a grandeza do que Deus tem pra você!”, escreveu.