SEVIC DO 5° DP: Polícia Civil prende empresário armado que tentou matar homem a tiros

Sob o comando do delegado titular do 5° DP, Tadeu Bancalari, policiais civis prenderam na manhã desta quarta-feira (22) o empresário Adenildo B. L., 41, conhecido como “Lobão” na Avenida 7 de Setembro, bairro Nova Porto Velho, próximo da rodoviária.

Adenildo, segundo as investigações da Polícia Civil, tentou matar a tiros Alexandre B. N., 32, no último dia 27 de outubro. A tentativa de homicídio aconteceu na empresa de compra de sucatas do acusado.

A vítima baleada contou que pedia dinheiro na empresa quando foi baleada por “Lobão”.

O empresário preso nesta manhã estava com um revólver calibre 38 e um pano com semijoias que não comprovou a origem.

Adenildo alega que Alexandre estava tentando furtar sucatas da empresa dele e por isso atirou.

O empresário irá responder por tentativa de homicídio e posse ilegal de arma de fogo.