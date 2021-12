Sete times buscam vaga na Libertadores na última rodada do Brasileirão

-------- Continua depois da Publicidade--------

O título do Campeonato Brasileiro já é do Atlético-MG, porém, com a última rodada se aproximando sete times entraram na briga por duas vagas restante para a Pré-Libertadores do ano que vem.

Para a próxima edição da Copa Libertadores, o Brasil terá direito a nove vagas na competição. Isso porque, o Campeonato Brasileiro normalmente disponibiliza seis vagas, sendo quatro delas diretamente para fase de grupos. Ainda assim, Palmeiras e Athletico-PR conquistaram o título da Copa Libertadores e da Sul-Americana, respectivamente, somando oito vagas

No entanto, a final da Copa do Brasil, que garante uma vaga direta na fase de grupos, será decidida por Atlético-MG e Athletico-PR, ou seja, os dois times já tem vaga a Libertadores e, com isso, o Brasileirão vira G-8.

Dessa forma, a última rodada, que acontece com todos os jogos simultaneamente na próxima quinta-feira (9), encaminha uma briga de sete times por duas vagas restantes.

Quais são os times que estão na briga?

RB Bragantino

Fluminense

América-MG

Santos

Ceará

Atlético-go

São Paulo

Internacional

*o time já está garantido na Libertadores, mas precisa confirmar sua vaga direta para a fase de grupos.

Quais são as chances deles conseguirem ir para a Pré-Libertadores?

Fluminense

O Fluminense, que está na 7° posição com 51 pontos, enfrenta na última rodada a Chapecoense em casa, última colocada da competição. Com isso, segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o time tem 92,7 de se manter no G-8.

América-MG

O América-MG, talvez, tenha um dos confrontos mais difíceis. Isto porque, a equipe mineira, que está na 8ª posição com 50 pontos, enfrenta o São Paulo, outra equipe brigando pelo G-8 e, por isso, as chances do América-MG ficam em 57,4%.

Santos

Apesar de um confronto complicado com o Cuiabá, o Santos ainda tem chances de ir para a Libertadores, tendo 16% de chances.

Ceará

O Ceará, que está na 10ª posição, enfretna o Palmeiras e tem 12,4% de chances de ir para a Libertadores, segundo o Departamento de Matemática da UFMG.

Atlético-GO

O Atlético-GO conseguiu um ótimo resultado ao derrotar o Internacional na penúltima rodada, mas agora tem um duelo com o Flamengo na última rodada, tendo 12,2% de chances de ir para a Libertadores.

São Paulo

O São Paulo tem um confronto direto com o América-MG e, se ganhar, precisa torcer para outras combinações de resultado, tendo 4,8 de chances de Libertadores.

Internacional

Para fechar, o Internacional se complicou com a derrota para o Atlético-GO e, agora, enfrenta o RB Bragantino fora de casa, tendo apenas 4,5% de chances.