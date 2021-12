Sertanejo Maurílio está intubado e quadro de saúde é ‘grave’

-------- Continua depois da Publicidade--------

Cantor, que faz dupla com Luiza, sofreu uma sequência de paradas cardíacas depois de participar da gravação de um DVD.

Sertanejo sofreu uma sequência de paradas cardíacas e está internado em estado grave.

Maurílio, que faz dupla com Luiza, está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Jardim América, em Goiânia, Goiás. O sertanejo sofreu uma sequência de paradas cardíacas, na madrugada desta quarta-feira (15), após participação na gravação de um DVD da dupla Zé Felipe e Miguel.

De acordo com boletim médico, o músico está respirando com a ajuda de aparelhos e o quadro é delicado. “Maurílio Delmont Ribeiro deu entrada na unidade na madrugada desta quarta-feira, 15 de dezembro, apresentando dificuldades para respirar e fortes dores no peito. Imediatamente foi atendido pela equipe plantonista, que prestou os primeiros atendimentos, porém durante essa avaliação apresentou parada cardíaca, sendo então reanimado com sucesso. No momento, Maurílio encontra-se em estado grave, recebendo todo suporte necessário”, diz a nota.

Mais cedo, Luiza pediu orações pelo companheiro de palco. Ela também reproduziu a nota oficial da Work Show. “O escritório que gerencia a carreira de Luiza e Maurílio informa que, devido ao estado de saúde do cantor, os shows da dupla que aconteceriam nos dias 17 e 18 de dezembro nas cidades de Sorriso e Glória d’Oeste, ambas em Mato Grosso, foram cancelados.”

Luiza e Maurílio

A dupla Luiza e Maurílio começou a carreira com apresentações em barzinhos e compartilhando vídeos na internet. Aos poucos, as interpretações publicadas no YouTube passaram a alcançar milhões de fãs.

Em 2019, vale lembrar, a dupla chegou a gravar a faixa Furando o Sinal em parceria com Marília Mendonça. Um dos maiores sucessos da dupla é a canção S de Saudade, que conta com Zé Neto e Cristiano.