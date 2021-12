Será que Luana Piovani foi avisada que Scooby vai pro BBB? Descubra!

-------- Continua depois da Publicidade--------

O surfista Pedro Scooby é mais um nome cotado para o Camarote do BBB22. Um detalhe, no entanto, chamou a atenção: ex-esposa do atleta, a atriz Luana Piovani não foi avisada previamente sobre a negociação do ex-companheiro para integrar o elenco do reality. Fontes ouvidas pela coluna LeoDias garantem que o contrato entre Scooby e a TV Globo ainda não foi assinado.

Procurados, amigos próximos ao ex-casal garantiram que, até que o nome de Scooby fosse divulgado pela imprensa, Luana sequer sonhava com a hipótese de ver o ex-marido confinado no reality show mais assistido do país.

Luana e Scooby foram casados por oito anos. Os dois são pais de três crianças. Desde o fim da união, o casal troca farpas publicamente em diversas ocasiões – e por motivos variados.

Será que a atriz vai querer dar uma espadinha para conferir os passos do bonitão dentro da casa mais vigiada do Brasil?

Fonte: Metrópoles