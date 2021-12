Sem provas, Bolsonaro cita ‘lobby das vacinas’ ao criticar passaporte

-------- Continua depois da Publicidade--------

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a criticar nesta quinta-feira (9), em sua tradicional live semanal, a exigência de comprovante de vacinação contra a Covid-19, o chamado “passaporte da vacina”. As informações são do UOL.

Sem provas, ele disse que há um “lobby das vacinas” e pediu que aqueles que não querem ser vacinados que sejam respeitados, ainda que isso prejudique o combate à pandemia.

“Vejo alguns políticos… Tem uns sérios, preocupados com a vida do próximo, será? Ou está preocupado, pelo que parece, não tem como comprovar, com o ‘lobby das vacinas’?”, disse Bolsonaro.

“Respeita quem não quer tomar [a vacina]. Por que essa obrigação? Quem acredita na vacina, parabéns. Nós demos vacinas a vocês”, continuou o presidente.

O presidente também elogiou a Assembleia Legislativa de Rondônia por ter aprovado um projeto que proíbe a obrigatoriedade de apresentação de passaporte da vacina; e criticou o governador de São Paulo, João Doria (PSDB). “Estou vendo que, em São Paulo, o governador está na iminência de baixar um decreto no tocante de [demitir] quem não tiver comprovante vacinal. Que negócio é esse? E o direito da pessoa de não querer se vacinar? E essas pessoas vão ser condenadas a quê? Vão ser marginais?”, disse Bolsonaro. Fonte: Isto É