Seis pessoas seguem internadas no Hospital de Campanha do Juruá

De acordo com o Boletim Informativo do Hospital de Campanha nesta quarta-feira (1º), cinco pacientes estão na clínica Covid, desses, três são de Cruzeiro do Sul. Na UTI Covid há uma pessoa de Porto Walter, com Traqueostomia + Ventilação Mecânica.

Nenhuma alta e notificação de óbito foi registrada nesta quarta-feira.

Pacientes com sintomas gripais são atendidos no Pronto-Socorro do Hospital do Juruá, como acontecia no início do surto de Covid e antes da inauguração do Hospital de Campanha, em junho de 2020.

Para os casos de necessidade de internação, ficarão funcionando 10 leitos clínicos e 10 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Até o momento, o Acre registra 250.805 notificações de contaminação pela doença, sendo que 162.588 casos foram descartados e 4 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 86.136 pessoas já receberam alta médica da doença, sendo que 5 seguem internadas.