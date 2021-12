Seis brasileiros infectados pela nova variante da Covid apresentam sintomas leves

-------- Continua depois da Publicidade--------

Todos os brasileiros infectados com a ômicron, nova variante de Covid-19, apresentaram sintomas leves da doença. No país, foram detectadas seis pessoas portadoras da nova variante, todas elas também estavam com o esquema vacinal completo.

Foram registradas três confirmações da ômicron em São Paulo, duas no Distrito Federal e uma no Rio Grande do Sul. Além delas, o Ministério da Saúde informou que está investigando mais nove outros casos. Destes, seis são no Rio Grande do Sul e dois no Distrito Federal.

Por meio de nota, divulgada neste sábado (4), o ministério afirmou que todos os casos confirmados “têm histórico de vacina, apresentaram quadro leve da doença e estão em monitoramento, assim como em todos os seus contactantes”.

A preocupação da Organização Mundial da Saúde (OMS), por enquanto, é com o alto grau de transmissibilidade da ômicron. No entanto, ainda não há dados suficientes sobre a letalidade da nova variante.