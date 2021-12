Secretaria Municipal de Saúde realiza coletiva para esclarecer suspensão de exames laboratoriais

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realizou uma coletiva de imprensa, na manhã desta quinta-feira, 2, para esclarecer sobre a suspensão temporária de exames laboratoriais no município. No total, 17 exames (A1C, Beta HCG, Cortisol, Creatinina, Estradiol, Fator Reumatóide, Ferritina, Fosfatase Alcalina, LH, Lipase, Progesterona, PSA total, PSA Livre, Sangue Oculto, Testosterona, TSH e T3) estão bloqueados temporariamente.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Sheila Andrade, a situação não tem nada a ver com a greve dos médicos e que a suspensão temporária ocorreu devido a grande busca pelos exames e o processo licitatório da CPL. “Nós fizemos uma compra emergencial três meses atrás, o constitutivo considerado dentro da legalidade que nós poderíamos comprar, e esperávamos que durante esse período, nosso processo dentro da CPL, corresse dentro do trâmite normal, porém houve muitas impugnações, muitos questionamentos, entre alguns fornecedores, dentro da CPL e o processo foi demorado, e ainda está dentro da CPL”, disse a secretária.

Ainda de acordo com informações da secretária da Semsa, no primeiro semestre de 2020, o Centro de Apoio e Diagnóstico (CAD), da rede municipal de Saúde, realizou 265 mil exames. Já no primeiro semestre de 2021, foram 475 mil exames, ou seja, o quantitativo foi superior em relação ao mesmo período do ano passado.

Sheila ressaltou que a situação da suspensão dos exames laboratoriais será resolvida o quanto antes. “Nós estamos trabalhando bastante para que tudo seja normalizado. Na próxima segunda-feira, dentro do Laboratório CAD nós já estaremos coletando normalmente e todos esses 17 exames que essa semana estão faltando, serão normalizados”, explicou a secretária.