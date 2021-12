Secretaria de Saúde emite alerta e orienta sobre surto de gripe na capital

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), emitiu um alerta, nesta quarta-feira, 22, sobre o surto de gripe na capital acreana. A orientação é para que a população em geral e os profissionais de saúde se mantenham cautelosos para a identificação precoce de casos de Síndrome Gripal, principalmente em pacientes do grupo de risco, como idosos, crianças e gestantes, a fim de prevenir a evolução do caso para algo mais grave e aumento de casos e/ou surtos causados por influenza e/ou outros vírus respiratórios.

De acordo com a Nota Técnica divulgada pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental, a gripe é uma infecção aguda do sistema respiratório, provocado pelo vírus da influenza, com grande potencial de transmissão. O vírus da gripe propaga-se facilmente e é responsável por elevadas taxas de hospitalização. Existem quatro tipos de vírus influenza/gripe: A, B, C e D.

O caso de Síndrome Gripal é caracterizado por um quadro respiratório agudo, com pelo menos dois dos seguintes sintomas: febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou gustativos. Em crianças, além destes sintomas, está presente a obstrução nasal. Em idosos, devem ser considerados também confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e ausência de apetite.

Segundo a secretária Municipal da Saúde, Sheila Andrade, os cuidados que devem ser tomados para evitar a contaminação pelo vírus da gripe são os mesmos com relação a pandemia da covid-19. “Devemos ter cuidado ao assoar, continuar usando máscara, lavar as mãos, evitarmos o contato com outras pessoas. Ainda não sabemos se a H3N2 já está circulando em Rio Branco, mas isso, epidemiologicamente nesse momento, é indiscutível. A Secretaria de Estado de Saúde vai averiguar se esse vírus está circulando na capital, mas independente dele estar ou não, nós, enquanto população, precisamos manter os cuidados mínimos e básicos para não nos contaminarmos e, se estiver gripado, não contaminar as pessoas próximas”, ressaltou a secretária.

Medidas gerais de prevenção

• Vacinação anual contra a influenza, uma vez que a vacina é a intervenção mais importante para evitar casos graves e mortes pela doença;

• Vacinação contra a Covid-19 conforme o Plano Nacional de Vacinação.

Medidas que evitam a transmissão do vírus respiratório

• Frequente higienização das mãos, principalmente antes de consumir algum alimento. No caso de não haver disponibilidade de água e sabão, usar álcool gel a 70%;

• Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

• Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

• Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

• Higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

• Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

• Manter os ambientes bem ventilados;

• Evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas de Síndrome Gripal;

• Evitar sair de casa em período de transmissão da doença (podendo ser por um período de até 7 dias após o início dos sintomas);

• Evitar aglomerações e ambientes fechados (procurar manter os ambientes ventilados);

• Adotar hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e ingestão de líquidos;

• Orientar o afastamento temporário (trabalho, escola etc) até 48 horas após cessar os sintomas;

• Buscar atendimento médico em caso de sinais e sintomas compatíveis com a doença;