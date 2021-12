SEASDHM fortalece políticas para as mulheres em Cruzeiro do Sul

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na última semana, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM), esteve em Cruzeiro do Sul realizando diversas atividades em prol do fortalecimento das políticas para as mulheres no Acre.



Gestora Ana Paula Lopes, representando o governo e prestando apoio aos OPMs. Foto: Clara Vitória/SEASDHM.

Uma das principais ações da Diretoria de Mulheres da SEASDHM foi o encontro com os Organismos de Políticas para as Mulheres (OPMs) dos municípios de Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo e Cruzeiro do Sul. A ocasião serviu para reunir e articular a rede dos municípios, além de apresentar as ações da secretaria e tomar conhecimento das dificuldades enfrentadas pelos organismos.

Os OPMs são órgãos da administração executiva, responsáveis pela execução das políticas públicas voltadas para garantir direitos, promover a equidade e a igualdade de oportunidades entre todos os gêneros e incorporar as mulheres como sujeitos políticos. A institucionalização dos OPMs deve considerar as demandas sociais e políticas das mulheres nas mais variadas áreas, como educação, saúde, trabalho, enfrentamento à violência e outras.



OPMs de Marechal Thaumartugo e Mâncio Lima transmitindo a perspectiva dos municípios. Foto cedida.

A diretora de Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres, Claire Cameli, julga a reunião com os municípios como proveitosa e fortalecedora da política, um momento que serviu para instruir as profissionais, viabilizando um atendimento mais acolhedor para as mulheres contempladas.

Claire Cameli, aponta o apoio do governo como um aspecto crucial para a promoção de políticas: “O estado está possibilitando todo o aporte técnico necessário para instaurar Organismos nos demais municípios e, com isso, está fortalecendo toda a rede de apoio. Esse é um trabalho que deve ser propagado e continuado, com o apoio de todos os seus gestores”.

Outro evento ocorrido nos dias de trabalho da Diretoria no Juruá foi a apresentação do Programa Maria da Penha vai à Escola, o qual visa bons resultados futuros, ao levar para as escolas temáticas que promovem a não-violência contra as mulheres, conscientizando os jovens desde cedo.



Encontro da Diretoria com os municípios foi proveitosa para todos os envolvidos. Foto: Clara Vitória/SEASDHM.

As ações executadas também celebraram o encerramento dos 16 Dias de Ativismo, onde o estado promoveu diversas atividades, mobilizando indivíduos e instituições, engajando-os na prevenção e na erradicação da violência contra as mulheres.

Sergiane Silva, do OPM de Cruzeiro do Sul, conta que as mobilizações dos 16 Dias de Ativismo também foram propagadas em seu município, por meio da prefeitura, exaltando a importância do trabalho conjunto entre as instituições. “Fico feliz com a atuação do estado nos municípios, um aspecto que fortalece nossas ações e torna viável a promoção de políticas públicas”, diz.

Galeria de Imagens: