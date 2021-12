SE DEU MAL: suspeito de roubo fica ‘preso’ em poste de energia na Avenida San Martin

-------- Continua depois da Publicidade--------

Segundo populares, homem fugia após tentativa de roubo frustrada; polícia não recebeu queixa desta ocorrência.

Um homem subiu em um poste de energia e permaneceu ‘preso’ na fiação na Avenida San Martin, em Salvador. O caso aconteceu no sábado (4). Não há ainda informações que expliquem como ele não recebeu uma descarga elétrica que poderia até ser letal.

Segundo o G1 Bahia, o homem era perseguido por outras pessoas após ter tentado realizar furtos na região. O suspeito teria ido até os fios de alta tensão para escapar de um linchamento.Em imagens que circulam pelas redes sociais, é possível ver um outro homem em cima de um caminhão tentando acertar o suspeito com um pedaço de madeira.

A Polícia Militar diz que não foi acionada para a ocorrência. A Polícia Civil também informou que não recebeu nenhuma queixa dessa ocorrência. Duas pessoas, que seriam familiares do suspeito, chegaram no local e após conversas com o grupo que tentava agredir o suspeito, o convenceram a descer do poste.