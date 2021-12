SE DEU MAL: Bandido invade escola e segurança reage atirando

-------- Continua depois da Publicidade--------

A ação criminosa se deu por volta das quatro horas na madrugada desta quarta-feira, 15, na Escola Lourenço Filho, no bairro Vila Ivonete.

Segundo a Polícia Militar, o homem identificado como Josué Luiz Henrique Souza de Matos, 24 anos, entrou nas dependências da escola após arrombar uma janela.

O vigilante, que não teve o nove revelado, conseguiu observar tudo através do circuito de segurança da escola e esperou o momento certo para abordar o ladrão.

O bandido consegui entrar na secretaria e, após pegar vários objetos, tentou fugir. Foi nesse momento que o vigilante o abordou no corredor, mandando que parasse e se rendesse. Mas o bandido insinuou que estava armado com uma faca e tentou partir para cima do vigilante que se defendeu efetuando dois disparos contra Josué.

O próprio vigilante chamou o Samu, que realizou o atendimento do assaltante e o encaminhou para o Pronto Socorro.

Os tiros atingiram Josué na mão e no abdômen.