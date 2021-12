SBT vê Ratinho perder audiência, ser ameaçado pela Band e providência às pressas é anunciada

Ratinho viu o SBT fracassar em audiência

Não é novidade para ninguém que o SBT tem passado por uma baixa em sua audiência. A Record, por sua vez, tem assumido frequentemente a vice-liderança, principalmente, nesse período em que A Fazenda 13. Para se ter uma pequena dimensão, Ratinho tem amargado o terceiro lugar no IBOPE.

Diante dessa queda, a direção do SBT não parece está nenhum pouco preocupada. Isso porque as mudanças só estão sendo programadas para o fim de A Fazenda 13. De acordo com informações do site TV Pop, o SBT aguarda apenas o fim do reality show para acreditar que a programação voltará a se reerguer.

Segundo eles, a força da Record está concentrada ali e o que não deixa de ser verdade. Por enquanto, nem mesmo Ratinho tem demonstrado está preocupado com essa situação. Por enquanto, é aguardar se realmente a teoria do SBT está realmente correta e se as coisas se normalizarão com o fim de A Fazenda.

EMISSORA PREPARA MUDANÇA DRÁSTICA

Para se ter uma pequena dimensão, até mesmo o Vem Pra Cá corre o risco de sair do ar no ano que vem. A informação foi confirmada com exclusividade por Flávio Ricco, colunista do portal R7. Entretanto, o futuro do programa de Patrícia Abravanel no SBT ainda é uma grande incerteza. A decisão deve ficar para os acréscimos.

Além da indecisão em relação à atração, a direção do SBT está preparando uma reformulação em todas as suas faixas: manhã, tarde e noite. Para tentar sair do buraco, a emissora de Silvio Santos adquiriu vários desenhos e séries que poderão reforçar o Bom Dia & Cia. O programa, vale dizer, está sendo comandado por Silvia Abravanel.

A emissora também cogita a possibilidade de apostar em uma nova linha de shows que vai ao ar diariamente na faixa noturna. A ideia da direção do SBT é a de levar atrações diferentes em cada noite, como já aconteceu no passado. Se as mudanças darão certo, ou não, é tudo uma questão de tempo para descobrir, por enquanto, somente uma aposta.