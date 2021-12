Saúde capacita profissionais para diagnóstico de Infecções Sexualmente Transmissíveis

-------- Continua depois da Publicidade--------

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), realizou nesta segunda-feira,20, no auditório da Policlínica Tucumã em Rio Branco, uma capacitação em testes rápidos para diagnóstico de Hepatites, HIV e Sífilis.

Foram capacitados um total de 10 profissionais de saúde da Policlínica Tucumã e do Programa de Saúde na Escola (PSE), que irão fortalecer o acesso da população e esse tipo de serviço.



A capacitação dos profissionais vai ampliar o acesso da população ao diagnóstico precoce de hepatites virais, HIV e sífilis. Foto: Cedida

Segundo a chefe do Núcleo de Vigilância das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) da Sesacre, Suylane Maia, a capacitação foi realizada em parceria com o Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) e do Serviço de Atendimento Especializado (SAE), cujo objetivo é oferecer mais uma opção de acesso ao diagnóstico para a população. Além disso, a Policlínica também iniciará a oferta de Profilaxia Pós-Exposição (PEP) para prevenção do HIV.

A gerente de Assistência da Policlínica Tucumã, Graciele Costa, disse que a unidade não estava realizando os testes rápidos para diagnóstico das ISTs ( HIV, hepatites e sífilis), a partir de agora voltará a ofertar o serviço. “ Com nossos profissionais capacitados estaremos preparados para ofertar a testagem novamente. A previsão é iniciar a oferta na primeira quinzena de janeiro de 2022”, informou a gerente.

No Acre, é possível realizar o diagnóstico para HIV, hepatites virais e sífilis em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou serviços ambulatoriais conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS). O teste também está disponível nos Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA).

“A testagem rápida é um procedimento simples e pode ser realizada gratuitamente no SUS. São exames altamente confiáveis e cuja metodologia permite fornecer o diagnóstico em menos de 30 minutos, possuem baixo custo operacional, são altamente sensíveis e específicos e de simples aplicação, manuseio e interpretação. Nosso objetivo é, principalmente, expandir a oferta do diagnóstico para todo as unidades de saúde do Estado.

Na ocasião ocorreu a entrega de um notebook para auxiliar nas atividades voltadas para testagem e oferta da PEP, cujo doação foi realizada pela Organização Pan-americana de Saúde.