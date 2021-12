Saúde alerta população de Cruzeiro do Sul para vacinação contra a gripe

-------- Continua depois da Publicidade--------

Nas últimas semanas os setores de saúde tem verificado que na região do Juruá há vários casos de gripe.

Com isso, a secretaria municipal de saúde de Cruzeiro do Sul, faz um alerta para à vacinação da Influenza. “A vacina está em todas as unidades de saúde. Levem seus filhos. Há vacina disponível e à partir de seis meses até os cem anos podem tomar a vacina”, relatou a coordenadora de Imunização, Elania.

A coordenadora de epidemiologia do município Rafaela relata que a secretaria de saúde vem percebendo o aumento de gripes, mas nas últimas semanas os casos foram diminuindo. “O aumento de casos em outros municípios faz com que fiquemos em alerta, pois poderá surgir novos casos dessa variante gripal. Recomenda-se o uso de máscara, que as pessoas evitem aglomerações e quem estiver com os sintomas fique em casa para não passar para outras pessoas”.