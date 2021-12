Sasha sobre filhos: “Não é o momento ainda, mas sonho em adotar”

-------- Continua depois da Publicidade--------

Sasha Meneghel esteve com o marido João Figueiredo na inauguração do Tobo Musik, novo brinquedo do Beach Park, em Fortaleza (CE), na manhã deste domingo (05/12). Ao chegar ao local, Sasha conversou com a coluna Leo Dias e falou dos planos de realizar o sonho de Xuxa, de ser avó

“Quero muito ser mãe, mas não é o momento ainda. Acabamos de casar, vamos curtir um pouco o casamento, vamos esperar uns anos ainda. Pensamos em ter três filhos, dentre eles algum adotado. Temos esse sonho de adotar uma criança”, disse.

Formada em moda, Sasha escolheu um look bem confortável e despojado, incluindo chinelo de dedo para curtir o evento:

“Gosto de usar looks confortáveis. Esse aqui está bem soltinho e fresco para aguentar esse calorzão. Só passei um corretivo no rosto”