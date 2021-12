Sargento da Polícia Militar é morto a tiros dentro de residência em Rondônia

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um sargento da Polícia Militar identificado como Edvan Lobo, foi morto a tiros na madrugada deste sábado (25/12), em uma residência localizada na Avenida Miguel Hatznakis, bairro Jardim das Esmeraldas, em Guajará-Mirim, 328 km de Porto Velho (RO).

De acordo com informações apuradas pelo Jornal Eletrônico Portal de Rondônia, o sargento foi socorrido com vida, mas morreu logo após dar entrada no hospital da região.

Uma única testemunha que estava no local, seria uma suposta namorada do policial. A moça teria dito que ia em casa tomar banho, em seguida ia para o hospital. Porém, a mulher não foi mais vista.

O registro da ocorrência foi formalizado, e a Polícia Civil investigará o caso, para identificar e prender o autor do homicídio.