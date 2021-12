Sargento da Polícia Militar do Acre que atirou em rondoniense é indiciado

-------- Continua depois da Publicidade--------

O sargento da Polícia Militar do Estado do Acre, Erisson de Melo Nery, 39 anos foi indiciado pelo Tribunal de Justiça (TJ-AC) por tentativa de homicídio.

No dia 28 de novembro, o PM disparou quatro tiros contra o estudante de medicina rondoniense, Flávio Endres de Jesus Ferreira, 30 anos. O jovem foi hospitalizado no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco em estado grave, mas sobreviveu milagrosamente aos ferimentos.

A investida do sargento contra o estudante, ocorreu depois que a mulher dele, também policial militar, Alda Radine acusou o estudante de assediá-la. Ela afirmou que sentiu quando o rondoniense lhe apalpou.

Mas imagens do circuito interno do local desmentem qualquer investida do estudante contra a PM. Alda será ouvida numa oitiva em janeiro de 2022 pelo delegado da Polícia Civil que investiga o caso envolvendo o casal que forma o “trisal” de maior evidencia que se tem notícia abertamente nos últimos tempos no Acre.

Com isso, o inquérito que investigava o sargento Erisson foi duplicado agora com a inclusão de Alda Radine por fraude processual, lesão corporal e denúncia caluniosa.

O Juiz Clovis Lodi, responsável pela prisão preventiva de Nery solicitou que a investigação apure a conduta de Alda Radine. De acordo com o magistrado, “a mulher ao invés de prender o marido em flagrante delito apresentando ao superior hierárquico resolveu ajuda-lo na fuga”.

Fonte – News Rondônia