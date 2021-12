‘Sapinho na boca’: entenda a infecção que fez o sertanejo Zé Neto cancelar agenda de shows

-------- Continua depois da Publicidade--------

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, usou as redes sociais na noite do último domingo (26) para divulgar que está com monilíase oral.

Segundo a assessoria de imprensa dos artistas, a doença foi provocada pelo uso de corticoide, medicamento usado recentemente para tratar “focos de vidro fusco no pulmão” de Zé Neto.

Como o cantor precisa permanecer em repouso, a dupla anunciou o cancelamento de shows agendados até o dia 9 de janeiro. Zé Neto segue em tratamento na casa onde mora, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

Afinal, o que é a monilíase oral? Confira abaixo as principais perguntas e respostas sobre a doença. Todos os questionamentos foram respondidos pelo infectologista Inaldo Mendes Junior.

O que é a monilíase oral? O que causa a doença? Quais os sintomas? É grave? É comum?

O que é a monolíase oral?

“A monilíase oral é uma infecção fúngica leve. Ela é conhecida popularmente como sapinho. Não é uma condição específica ou que depende da imunidade baixa, mas esperamos que aconteça quando a pessoa está com a imunidade baixa. É muito comum em pessoas que fazem uso de corticoides inalatórios. Pacientes com asma, por exemplo, fazem esse tipo de tratamento.”

O que causa a doença?

“Ela é causada por um fungo muito comum: a candida. Existem várias espécies. A mais comum delas é a Candida albicans. Ela está presente no nosso organismo naturalmente e pode desenvolver doença quando encontrar uma situação favorável. Falamos que a Candida albicans é um agente oportunista. Ela depende de uma oportunidade para causar a infecção ou algum dano ao nosso organismo. O uso de corticoide pode provocar a monilíase oral.”

Quais os sintomas?

“O principal sintoma é a presença de lesões na boca. É uma lesão que parece uma camada de nata. Ela é branca e pode doer ou incomodar, mas, em alguns casos, causa apenas mau hálito e um gosto ruim na boca.”

É grave?

“Não. É uma condição que não indica nenhuma gravidade e nem um grau de imunossupressão acentuada. A pessoa não precisa estar com a imunidade extremamente baixa para acontecer, tanto é que algumas pessoas desenvolvem a monilíase oral sem ter nenhuma evidência de imunidade baixa.”

Qual o tratamento?

“O tratamento, em si, é feito com antifúngico, que, na maioria das vezes, pode ser um xarope para a pessoa bochechar e engolir. A higiene da boca com o antifúngico é suficiente. Em alguns casos, prescrevemos o antifúngico sistêmico. A pessoa toma para ter um efeito no organismo todo.”

Problema no pulmão

Na última terça-feira (21), a assessoria de imprensa da dupla divulgou que Zé Neto apresentava “foco de vidro no pulmão”.

O próprio cantor usou as redes sociais para falar que enfrentava um problema pulmonar provocado pelo uso de cigarro eletrônico.

“Está tudo bem e realmente passei por problema sério no pulmão devido ao cigarro eletrônico. Quem mexe com essa bosta, para com isso porque faz mal”, alertou.

Zé Neto, da dupla com Cristiano, alerta sobre uso de cigarro eletrônico

Dias depois de alertar os fãs sobre os perigos do cigarro eletrônico, Zé Neto voltou às redes sociais para anunciar que estava curado.

“Gente, estou feliz demais. Acabei de voltar do Hospital Sírio Libanês, fui muito bem tratado lá, por sinal. Graças a Deus já estou curado. Foi um ‘sustão’ que eu realmente levei, mas não estou 100, estou 150%, pronto para voltar aos palcos”, disse.

Foco de vidro no pulmão

O que é vidro fosco? E quais os danos do cigarro eletrônico?

De acordo com o pneumologista Rafael Musolino, vidro fosco no pulmão é uma alteração vista na tomografia de tórax.

“É uma alteração que aparece secundária a alguma inflamação pulmonar. Ela pode ser causada por uma infecção, como a Covid-19, e pode ser secundária a alguma agressão ao pulmão, como o uso do cigarro eletrônico”, explicou.

Conforme Rafael Musolino, o cigarro eletrônico contém nicotina e outras substâncias na sua composição.

“O uso excessivo no curto prazo pode causar inflamação pulmonar. A longo prazo pode causar asma, bronquite, inflamação. Existem algumas substâncias, como metais pesados, que podem aumentar o risco de câncer”, afirma. Fonte: G1