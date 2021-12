São Paulo avança por Rafinha e prepara anúncio de 1º reforço para 2022

-------- Continua depois da Publicidade--------

O São Paulo está perto de anunciar o primeiro reforço para a temporada 2022. Trata-se do lateral-direito Rafinha, do Grêmio.

De acordo com André Plihal, apresentador dos canais Disney, o lateral vai assinar por um ano de contrato, com um item de prorrogação para a extensão para uma segunda temporada.

Ele precisa participar de um certo número de partidas no ano para renovar automaticamente.

Rafinha faz parte da campanha ruim do Grêmio no Brasileirão e acabou rebaixado com o clube gaúcho. O Tricolor do Rio Grande do Sul busca uma reformulação com algumas saídas do elenco, enquanto o do Morumbi procura um jogador para a função desde a saída de Daniel Alves.

Aos 36 anos, Rafinha fez 43 jogos pelo Grêmio em 2021 e anotou oito assistências. No Brasil, também defendeu o Flamengo de 2019 a 2020 e fez parte do histórico time campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2019.

Além de Grêmio e São Paulo, Rafinha tem uma passagem marcante pelo Bayern de Munique, defendendo o clube alemão de 2011 até 2019, quando voltou ao Brasil.

Revelado pelo Coritiba, o lateral jogou também por Schalke 04, na Alemanha, Genoa, na Itália, e Olympiacos, na Grécia.

Fonte: ESPN