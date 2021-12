Santos anuncia morte de Dorval aos 86 anos

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Santos anunciou na manhã deste domingo (26) a morte de Dorval. O ex-jogador foi um dos principais ídolos do clube paulista e jogou ao lado de Mengálvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Ele tinha 86 anos e estava internado na Casa de Saúde de Santos.

De acordo com as informações divulgadas pelo clube por meio de Sandra, sobrinha do ídolo santista, a hospitalização era decorrente de um “quadro clínico delicado, com muita tosse”. O velório de Dorval será no Salão de Mármore da Vila Belmiro, em Santos, e o clube decretou sete dias de luto.

De acordo com o “Almanaque dos Craques” do Santos, Dorval é o quinto jogador com mais partidas na história do clube, com 610 atuações, e o sexto maior artilheiro. Foram 193 gols marcados em sua passagem, que durou entre 1956 e 1967, com rápidas experiência no Juventus-SP e no Racing (Argentina) durante este período. Dorval conquistou 17 títulos pelo Peixe, entre Mundial (duas vezes), Libertadores (duas vezes), Brasileiro (quatro vezes), Paulista (cinco vezes) e Rio-São Paulo (quatro vezes).