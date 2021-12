Sandra Annenberg assume ao público e surpreende ao confirmar com foto: “Feliz em compartilhar”

Sandra Annenberg mostrou que já foi atriz

Sandra Annenberg surpreendeu o público ao recordar uma personagem que fez em novela da TV Globo. Diferente da competente jornalista, a imagem que ela mostrou revela uma talentosa atriz.

Bóra pro #tbt !!! Essa era a Celeste disfarçada para despistar os caçadores de escravos fugitivos. Ela era uma abolicionista incrível. De dia pacata e tímida, à noite corajosa e ousada. Direto do túnel do tempo : Pacto de Sangue a primeira novela q foi totalmente gravada antes de ir ao ar em 1989. Gostaram ?”, disse Sandra Annenberg na legenda.

Mas, é claro que os fãs logo fizeram comparações com a filha Eliza Paglia. “Não sabia que Elisa já estava atuando ….”, brincou uma jornalista. “Sempre talentosa, lembro de um grupo chamado Panapanas! Vc fazia parte ? Né?! Já faz um.tempinho..”, comentou outra fã. “Detalhe né o tempo não passou pra ela estava vendo a live agora mesmo não mudou nadinha”, citou outro.

Ela sempre mostrou seu amor pela a atuação, mas, o amor pelo jornalismo falou mais alto e ela seguiu carreira. Mas, quem está seguindo seus passos é sua filha, Eliza Paglia. Sandra Annenberg disse toda orgulhosa que a filha está na faculdade para se tornar atriz.

SANDRA NO LUGAR DE ANA MARIA?

De acordo com André Romano, do Observatório da TV, o mercado publicitário fez uma pesquisa interna e avaliou que a ex-âncora do “Jornal Hoje” ficou em primeiro lugar como favorita do público no comando de uma atração. Muito querida, a apresentadora chegou a ser apontada como sucessora natural de Ana Maria Braga.

Sandra Annenberg, apesar da preferência para ficar no “Mais Você”, pode não ocupar o espaço tão cedo. A titular da atração já renovou o contrato com a Globo até 2025 e tem muitos planos ainda na televisão. A jornalista, por sua vez, já virou alvo de notícias envolvendo sua insatisfação no canal, mas também renovou o contrato.