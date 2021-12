Samsung e Micron alertam que lockdown em Xian pode afetar fabricação de chips

-------- Continua depois da Publicidade--------

Samsung e Micron, dois dos maiores fabricantes de chips de memória do mundo, alertaram que as rígidas restrições contra a Covid-19 na cidade chinesa de Xian podem atrapalhar seus locais de fabricação de chips na região.

O lockdown na cidade aumenta a pressão sobre as cadeias de abastecimento globais e contribui para um ano tortuoso para os exportadores que enfrentam custos de frete muito mais altos, além dos preços das matérias-primas, incluindo semicondutores, disparando em meio à pandemia de dois anos.

As restrições podem causar atrasos no fornecimento de chips de memória DRAM, amplamente usados ​​em data centers, disse a Micron na quarta-feira (29).

As restrições, que entraram em vigor no início deste mês, podem ser cada vez mais difíceis de mitigar e resultaram em menores níveis de pessoal no local de fabricação, acrescentou a Micron.

A instalação de semicondutores da Samsung em Xian está operando normalmente, informou o grupo de mídia chinês Yicai na quinta-feira.

O provedor de análises TrendForce também disse que a fábrica em Xian da Samsung está produzindo sem interrupções significativas por enquanto e o fornecimento de matérias-primas parece suficiente, mas pode haver um ligeiro declínio na produção se a pandemia não for controlada.

A TrendForce disse que os fabricantes de smartphones e notebooks podem ser afetados diretamente por quaisquer mudanças nas operações na base de produção de Xian, mas observou que o nível de estoque relativamente alto da Samsung pode atender aos compradores sem problemas no curto prazo.

As autoridades chinesas impuseram restrições às viagens dentro e fora de Xian a partir de 23 de dezembro, em linha com a iniciativa do governo chinês de conter imediatamente os surtos assim que surgirem.

“Estamos explorando nossa cadeia de suprimentos global, incluindo nossos parceiros subcontratados, para ajudar a atender nossos clientes para esses produtos DRAM”, disse a Micron em uma postagem.

A empresa acrescentou que está trabalhando para minimizar o risco de transmissão do vírus e tem empregado medidas, incluindo distanciamento físico e testes no local, e está incentivando a vacinação.