Salário mínimo recorde para 2022 pode sofrer novo aumento, veja

O salário mínimo de 2022 é um dos temas mais especulados neste final de ano, afinal com a alta da inflação no país que consequentemente impactam o poder de compra dos brasileiros, o reajuste do piso nacional terá um peso ainda maior na vida das pessoas, principalmente frente a grande alta no preço de produtos e serviços de todos os setores do país.

Até o ano de 2019, a correção do salário mínimo tinha duas bases de cálculo, sendo ela baseada no PIB (Produto Interno Bruto) que reflete a soma de riquezas produzidas pelo país de dois anos anteriores, e a inflação relativa ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor, mais conhecida como INPC, calculado pelo IBGE.

Todavia, a partir de 2020 o cálculo do salário mínimo mudou e deixou de considerar o PIB como base de cálculo, tendo como referencial de reajuste apenas o INPC.

Reajuste do salário mínimo para 2022

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) utilizado como base para cálculo do salário mínimo sofreu mais uma alta de 0,84% no mês de novembro, acumulando um salto de 10,96% em 12 meses.

O INPC é calculado pelo IBGE e mede a inflação das famílias que recebem entre 1 e 5 salários mínimos por mês. O resultado de novembro foi divulgado nesta sexta-feira (10) pelo IBGE.

Apesar da grande alta ao longo dos 12 meses, essa foi a primeira vez no ano que o INPC acumulado recuou em comparação ao mês anterior.

Segundo o divulgado pelo IBGE, o INPC sofreu uma desaceleração no mês de novembro quando comparado a outubro, devido a uma variação negativa de 0,03% nos produtos alimentícios. Já os demais produtos tiveram uma alta de 1,11% no mês.

Conforme o Ministério da Economia, a expectativa é que o INPC feche o ano com uma alta de 10%, que resultará em um salário mínimo de R$ 1.210 a partir de janeiro de 2022.

No entanto, caso o INPC feche mantendo a alta calculada no mês de novembro, acumulando assim um total de 10,96%, o salário mínimo de 2022 poderá saltar de R$ 1.100 para R$ 1.220,56.

Governo pode acrescentar R$ 2

Quando falamos em reajuste do salário mínimo para 2022 é importante lembrar que este ano, o governo não repôs a alta da inflação acumulada ao longo de 2020. Tendo em vista que o INPC fechou em 5,45% nos 12 meses de 2020 e para o salário mínimo vigente atualmente, foi aplicado uma correção de 5,26%.

Assim, o salário mínimo de 2021 que é de R$ 1.100, na verdade, era para ser de R$ 1.01,95, o que fez com que Bruno Funchal, o então secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia declarasse que essa compensação de R$ 2 que ficou faltando para este ano, seria aplicada no salário mínimo de 2022.