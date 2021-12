Saiba como será a primeira aparição de Faustão na Band

-------- Continua depois da Publicidade--------

Acabou a expectativa: já sabemos quando será a 1ª aparição de Fausto Silva na Band. E, prepara-se, não vai demorar muito. O apresentador estará na tela do novo canal, à 0h01, do dia 1º de janeiro! Mas… ainda não será a estreia de seu programa, o Faustão na Band, previsto para o dia 17 do mesmo mês.

Como o contrato de Fausto Silva com a Globo, que possuia uma cláusula que o proibia de estar em outra emissora até o fim do acordo, se encerra no dia 31 de dezembro, a Band não quer perder tempo. A atração da madrugada, inclusiva, terá reprise, no dia 1º de janeiro, após o Jornal da Band, às 20h30.

A coluna Melhor da TV, é claro, levantou algumas novidades sobre a estreia de Faustão na nova emissora. Mesmo que não seja sua atração oficial, será um programa especial de ano-novo, que vai marcar a primeira aparição do apresentador na nova casa.

Faustão é uma das principais apostas da Bandeirantes em 2022. É bom lembrar que, seu substituto na Globo, o apresentador Luciano Huck, tem enfrentado dificuldades na audiência.